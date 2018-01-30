Россиянка подозревается в пытках и убийстве дочери-наркоманки, которую держала на цепи

Сотрудники следственного отдела СК РФ по Шатуре Московской области проводят доследственную проверку по факту гибели 37-летней жительницы города Рошаль Ирины Москвитиной. По предварительным данным, ее могла истязать собственная мать, которая держала дочь на цепи. По словам подозреваемой, ее дочь была наркоманкой.

Ирина Москвитина поступила в больницу 27 января в бессознательном состоянии. Спустя короткое время женщина скончалась. "Достоверно установлено, что продолжительное время она употребляла наркотические средства", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Московской области, не уточняя имени погибшей.

В ведомстве также отметили, что на теле женщины "имелись следы в области запястий и кровоподтеки в области головы, характер и происхождение которых устанавливается".

"Также выясняются условия ее жизни", - добавили в ГСУ СК РФ.

При проведении судебно-медицинского исследования тела погибшей следов криминального характера смерти не обнаружено, утверждают в ведомстве. Однако окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов.

Между тем пресса пишет, что Ирину перед смертью могли жестоко пытать, и к этому может быть причастна ее мать. Когда полицейские прибыли в квартиру потерпевшей, то увидели следы крови повсюду, палки, наручники и другие ограничивающие свободу приспособления. Оказалось, что мать женщины сажала Ирину на цепь перед своим уходом из дома.

В правоохранительных органах Рошаля неофициально рассказали, что поначалу мать умершей всерьез подозревали в убийстве. Ирина была за мужем, но не так давно развелась и вернулась к матери. Соседи не раз слышали в их квартиры крики, скандалы и грохот, пишет "Комсомольская правда".

"Но мама объяснила, что дочь - законченная наркоманка, - рассказал источник. - Денег на лечение у них не было, и поэтому они использовали наручники по обоюдному согласию, чтобы не сорваться во время ломок. Сейчас проводится экспертиза, которая должна определить причину смерти".

Соседи подтвердили, что мать Ирины приковывала ее цепью, "чтобы она не вела разгульный образ жизни", сообщает Mash.

Пока нет оснований считать, что смерть женщины наступила в результате побоев с причинением травм внутренних органов. "И свежих наркотиков в крови не было, так что вряд ли это передозировка. Не исключено, что умерла она, например, от остановки сердца во время ломки. А кровоподтеки и следы крови... Для наркоманов это не редкость. Они иногда и головой об стену бьются...", - добавил собеседник. // NEWSru.com