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Украинкам вместо ботокса вкалывали неизвестное вещество из Китая

30.01.2018 16:53

У пациентов, которым вводили этот препарат, ухудшалось состояние здоровья, а одна женщина вообще попала в реанимацию.

Прокуратура Киевской области направила в суд для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении двух женщин, которые поставляли в салоны красоты по всей Украине фальсификат под видом ботокса.

Фото: coinformatiquesolutions.com

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что мать и дочь заказывали в Китае вещество неизвестного происхождения под видом препарата ботокс по 25-30 долларов, а уже в Украине продавали его в салоны красоты по 130-150 евро.

«Незаконная деятельность семьи продолжалась в течение декабря 2016 по июнь 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, у пациентов, которым вводили этот препарат, значительно ухудшалось состояние здоровья, а одна женщина вообще попала в реанимацию.

«Результаты проведенной экспертизы показали, что указанный препарат никогда не производился ни для одной страны и не был зарегистрирован в мире, а следовательно, он является фальсифицированным лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте», - отметили в прокуратуре.

Обеих женщин задержали в июле прошлого года. В настоящее время идет судебное разбирательство по обвинению их в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (приобретение, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. // УНИАН

 

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