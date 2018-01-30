В Киеве преступная группировка сбывала тяжелые наркотики в ночных клубах

В Киеве разоблачена группа наркоторговцев, которые сбывали тяжелые наркотики и психотропные вещества, в частности в одном из ночных клубов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с полицией и Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве разоблачена группа лиц, которые длительное время занимались сбытом кокаина, ЛСД, МДМА, амфетамина", - говорится в сообщении.

Все задержанные - мужчины в возрасте от 22 до 42 лет, жители столицы.

По результатам девяти обысков, проведенных по месту жительства, обнаружено и изъято 20 г кокаина, 150 таблеток ЛСД, 70 таблеток МДМА, 30 г амфетамина, электронные весы и другие вещественные доказательства.

Кроме того, в рамках досудебного расследования задокументирован факт сбыта наркотиков одним из участников группы на территории ночного клуба столицы, в связи с чем администрации заведения направлено письмо предупреждение о недопущении подобных случаев в будущем.

Шесть человек задержаны, готовится сообщение о подозрении по ст.307, 309 (незаконное хранение, распространение наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.