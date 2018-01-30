В аэропорту «Борисполь» задержали вербовщика террористов

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Им оказался гражданин Киргизии, которого разыскивал Интерпол
В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Гражданина Киргизии, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.
Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки. О каких именно группировках идет речь не уточняется.
Иностранца пограничники задержали и передали сотрудникам Нацполиции. О происшествии было сообщено в украинское бюро Интерпола города Киева. // 112.ua
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