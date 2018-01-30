В Москве женщина продала своего новорожденного сына

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка. К этому оказались причастны две женщины. Они договорились заключить сделку, когда одна из них еще была беременна.

Уголовное наказание грозит 28-летней матери младенца и ее 38-летней знакомой, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.

По версии следователей, в июне 2015 года младшая подозреваемая, ожидая рождения ребенка, заключила с приятельницей устный договор о продаже будущего малыша. "В дальнейшем, согласно достигнутой договоренности, 20 января 2016 года знакомая доставила роженицу в один из столичных родильных домов, где последняя родила мальчика. На следующий день мать младенца, находясь вблизи родильного дома, передала сына своей знакомой, получив от последней за сделку денежные средства", - говорится в пресс-релизе.

Обе женщины были задержаны в порядке статей 91, 92 УПК РФ. С ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

"Матери ребенка предъявлено обвинение. В ближайшее время второй женщине также будет предъявлено обвинение, - отметили в ГСУ СК РФ. - Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщин меры пресечения в виде заключения под стражу".

Уголовное дело возбуждено по п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Обвиняемым грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Добавим, аналогичный случай произошел в московском регионе всего два месяца назад. Тогда под следствием оказалась 32-летняя женщина. В период беременности она в одной из социальных сетей откликнулась на предложение о покупке ребенка. В ходе телефонного разговора с покупателем женщина пояснила, что хочет продать своего будущего ребенка в связи с тяжелым материальным положением.

За ребенка будущая мать потребовала передать ей 300 тысяч рублей.

17 ноября 2017 года в ходе встречи покупатели передали подозреваемой деньги в размере 70 тысяч рублей, после чего она была задержана сотрудниками полиции. Со слов женщины, ребенка продавать она вовсе не хотела, а намеревалась лишь "получить предоплату, чтобы расплатится с имеющимися долгами".

В дальнейшем женщина, по ее словам, планировала вернуть деньги покупателю, объяснив, что передумала продавать ребенка.

В Следственном комитете выразили озабоченность тем, что в последнее время сообщения о попытках продажи детей поступают из различных регионов страны, попавшей в затяжной экономический кризис. В связи с этим в ведомстве предупредили об уголовной ответственности, которая может выражаться в 15-летнем сроке лишения свободы.

Также следователи призвали журналистов доносить в правоохранительные органы на подозреваемых в этих преступлениях. // NEWSru.com