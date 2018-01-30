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Следователь «добывал» признательные показания в обмен на еду, одежду и алкоголь

30.01.2018 17:46

В Карелии Сегежский городской суд 29 января приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима следователя Дмитрия Пидлиснюка, который уговорил обвиняемого оговорить себя в обмен на еду, одежду и алкоголь, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Следователя признали виновным по части 3 статьи 303 УК (фальсификация доказательств следователем по уголовному делу о тяжком преступлении, повлекшая тяжкие последствия) и части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, суд на 2 года и 6 месяцев лишил Пидлиснюка права занимать должности в правоохранительных органах.

Картинки по запросу суд

По версии следствия, Пидлиснюк в 2012 году угрозами и уговорами склонил жителя Сегежа оговорить себя и признаться в 14 кражах, двух грабежах и мошенничестве. За это Пидлиснюк неоднократно передавал ему еду, одежду и запрещенные предметы, в том числе алкоголь.

Кроме того, «стремясь вменить ему все инкриминируемые эпизоды и завысить раскрываемость корыстных преступлений» следователь сфальсифицировал доказательства его виновности —протоколы допросов свидетелей и потерпевших, а также уговорил местного жителя пойти на особый порядок рассмотрения дела.

Legal.Report пишет, что в ноябре 2012 года Сегежский райсуд осудил мужчину на 5,5 года строгого режима, признав его виновным в в совершении 17 эпизодов преступлений. В апреле 2013 года Верховный суд Карелии рассмотрел кассационную жалобу и отменил приговор. После повторного судебного разбирательства жителя Сегежа признали виновным только в грабеже, а остальные 16 эпизодов суд прекратил в связи с его непричастностью. // Медиазона

 

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