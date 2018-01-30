Мнение киевлян о псевдолотереях, заполонивших город на глазах у власти и полиции (видео)

Игорное заведение под вывеской “Украинской национальной лотереи”, где вчера произошло убийство, местные жители считают азартным клубом.

Про это они рассказали корреспонденту УНН.

Они уверены, что под вывеской “лотерей” скрывались обычные автоматы, а полиция способствовала такому бизнесу, игнорируя неоднократные обращения жильцов.

В целом же опрошенные отмечают, что подобные заведения, особенно в спальных районах, не безопасны для окружающих. Они не хотят легализации азартных игр в Украине и негативно оценивают такую инициативу власти.

Напомним, во время перестрелки в столичном заведении “УНЛ” убит человек.