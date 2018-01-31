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На Закарпатье два человека погибли в автомобиле, упавшем в реку

31.01.2018 01:13

На Закарпатье, в Тячевском районе, произошло ДТП, в котором погибли два человека: водитель Оpel Тigra не справился с управлением и упал в реку.

"Авария произошла сегодня, 30 января, в селе Нижняя Апша, около 1:27 ночи. 48-летний местный житель ехал с двумя пассажирами из села Топчино. На улице Центральной водитель не справился с управлением и съехал на обочину. Авто с обочины перекинулось на крышу и рухнуло в воду", – сообщает полиция Закарпатья.

На месте аварии. Фото: Нацполиция

Водитель и 32-летний житель села Топчино погибли на месте. Другой пассажир сумел выбраться из салона авто. Ему оказали медицинскую помощь.

Автомобиль поместили на спецплощадку. Следователи устанавливают обстоятельства аварии. По факту открыто уголовное производство. // Сегодня

 

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