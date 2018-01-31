Гвардійця Марківа вже сьомий місяць безпідставно тримають під вартою в Італії

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 30 січня, під час зустрічі з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«Замість бути відзначеним за свою відданість у захисті власної країни, наш солдат перебуває сьогодні у в'язниці за серйозним і насправді невиправданим звинуваченням», ‑ зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року міністр внутрішніх справ надіслав листа главі італійського зовнішньополітичного відомства, у якому він акцентував увагу на негативній політичній складовій згаданої справи у контексті розвитку українсько-італійських дружніх відносин.

«Італійська преса заздалегідь «винесла вирок» Марківу, назвавши його «убивцею італійського журналіста» і тим самим підживлюючи упередження і негативне ставлення до України та українців», ‑ сказав Арсен Аваков.

Міністр закликав італійську сторону звернути особливу увагу на випадок Віталія Марківа для уникнення спекуляцій і пліток, що могли б завдати шкоди розвиткові дружніх відносин між нашими країнами. Він також висловив переконання, що італійське правосуддя буде об'єктивним і неупередженим, а якомога скоріше завершення слідства і судовий розгляд справи по суті дадуть змогу довести невинуватість українського громадянина та звільнити його.

30 червня 2017 року на території Італійської Республіки правоохоронні органи цієї держави затримали заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у травні 2014 року.

Департамент комунікації МВС України