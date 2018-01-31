Покончил с собой американский актер, обвиненный в педофилии

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее родственники актера заявили о том, что он пропал. Через несколько часов тело Саллинга нашли около бейсбольного поля. Как сообщили следователи, все обстоятельства смерти указывают на самоубийство.

Осенью Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. У него нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и других накопителях. Он заключил соглашение со следствием, а приговор по делу должны были вынести в марте. Актеру грозило от четырех до семи лет лишения свободы.

Самой известной работой актера стала роль Ноа Пакермана в сериале Хор, который транслировался на телеканале Fox с 2009 по 2015 год. // novosti-n.org