На Оболони женщина с проблемным кредитом «заминировала» банк

Во вторник, 30 января, полицейские Киева поймали женщину, которая заминировала отделение банка. Инцидент случился на улице Героев Днепра.

Нарушительницей оказалась 33-летняя жительница столицы. Об этом Информатор узнал в пресс-службе ГУНП Киева.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что «ПриватБанк» на улице Героев Днепра заминирован. На место прибыли следователи, взрывотехники и кинологи. Однако по указанному адресу правоохранители взрывоопасных устройств не нашли. Зато полиции в течение часа удалось найти нарушительницу. Правоохранители установили личность псевдоминерши, а также место пребывания. Ее задержали дома.

Оказалось, женщина незадолго до того, как позвонить в полицию, приходила в этот банк. У нее возникли проблемы с кредитом и нарушительница решила отомстить финучреждению.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины ( заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Статья предполагает до 6 лет лишения свободы.