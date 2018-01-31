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Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых насильников 13-летней девочки на «вписке»

31.01.2018 09:00

Московские следователи по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту сексуального надругательства над малолетней школьницей, которая принимала участие в молодежной вечеринке. В групповом изнасиловании подозревается пять человек, причем мать пострадавшей встала на защиту мужчин, обвинив свою дочь в аморальном поведении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 131 ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.

Столичные следователи по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту сексуального надругательства над малолетней школьницей, которая принимала участие в молодежной вечеринкеПервая информация об этом преступлении появилась 27 января в прессе и соцсетях. По данным канала Mash, 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании пятерых молодых людей. Причем злоумышленники якобы дважды надругались над девочкой.

По предварительной информации, потерпевшая принимала участие во "вписке". Когда девочка вышла из квартиры на лестницу, ее якобы принудили к сексу двое приятелей.

Второй эпизод произошел позже, когда девочка вместе со своими насильниками пошла в магазин. По дороге ее изнасиловали трое других юношей.

Свои действия злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона, а видео потом опубликовали в соцсетях. Пострадавшую стали травить в школе. Когда информация о произошедшем дошла до матери школьницы, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери.

Полиция задержала пятерых соучастников группового надругательства, в том числе Женю, Диму, Олега и Гасана. Однако сотрудники СК РФ не торопились возбуждать уголовное дело. Следователи сначала пришли к выводу, что секс состоялся по обоюдному согласию. Также и мать пострадавшей неожиданно поддержала предполагаемых насильников, заявив, что ее дочь "сама спровоцировала мальчиков своим аморальным поведением".

По информации Mash, школьница во время полового контакта якобы кричала: "Давайте еще! Давайте сильнее! Вы что вчетвером мне *** не можете?"

Узнав такие детали, родительница потерпевшей заявила, что не будет портить жизнь юношам, которым и так уже "преподали урок". // NEWSru.com

 

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