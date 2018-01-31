Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых насильников 13-летней девочки на «вписке»

Московские следователи по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту сексуального надругательства над малолетней школьницей, которая принимала участие в молодежной вечеринке. В групповом изнасиловании подозревается пять человек, причем мать пострадавшей встала на защиту мужчин, обвинив свою дочь в аморальном поведении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 131 ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.

Первая информация об этом преступлении появилась 27 января в прессе и соцсетях. По данным канала Mash, 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании пятерых молодых людей. Причем злоумышленники якобы дважды надругались над девочкой.

По предварительной информации, потерпевшая принимала участие во "вписке". Когда девочка вышла из квартиры на лестницу, ее якобы принудили к сексу двое приятелей.

Второй эпизод произошел позже, когда девочка вместе со своими насильниками пошла в магазин. По дороге ее изнасиловали трое других юношей.

Свои действия злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона, а видео потом опубликовали в соцсетях. Пострадавшую стали травить в школе. Когда информация о произошедшем дошла до матери школьницы, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери.

Полиция задержала пятерых соучастников группового надругательства, в том числе Женю, Диму, Олега и Гасана. Однако сотрудники СК РФ не торопились возбуждать уголовное дело. Следователи сначала пришли к выводу, что секс состоялся по обоюдному согласию. Также и мать пострадавшей неожиданно поддержала предполагаемых насильников, заявив, что ее дочь "сама спровоцировала мальчиков своим аморальным поведением".

По информации Mash, школьница во время полового контакта якобы кричала: "Давайте еще! Давайте сильнее! Вы что вчетвером мне *** не можете?"

Узнав такие детали, родительница потерпевшей заявила, что не будет портить жизнь юношам, которым и так уже "преподали урок". // NEWSru.com