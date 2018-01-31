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На российском радио Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина (видео)

31.01.2018 09:09

 Российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались во время прямого эфира на радиостанции "Комсомольская правда".

Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции, передает УНН.

Российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина

Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую нужно лечить".

Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде". После этого между журналистами началась драка. 

 

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