На Кировоградщине разоблачили полицейских, «крышевавших» наркобизнес

Следователи прокуратуры Кировоградской области совместно с работниками Службы безопасности в области и управления внутренней безопасности Нацполиции разоблачили работников полиции в совершении коррупционных преступлений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

“Работники руководящего звена одного из городских отделов полиции наладили так называемое ”крышевание“ наркобизнеса на подчиненной территории. За непривлечение к уголовной ответственности местного жителя за распространение наркотических средств требовали ежемесячно 10 тыс. грн”, - сообщили в пресс-службе.

Правоохранительными органами задокументировано три таких передачи на сумму 30 тыс. Грн. При получении очередной части обусловленных средств полицейских были разоблачены. Во время обыска у них изъяты средства в сумме 10 тыс. грн, а также вещество похожее на наркотическое средство.

Сейчас решается вопрос о задержании сотрудников полиции в порядке ст.208 КПУ Украины и отстранения их от занимаемых должностей.

Полицейским инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.