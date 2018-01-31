10 лет за рэкет получил начальник угрозыска, расследовавший... собственные преступления

Усманский районный суд в Липецкой области приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника местного уголовного розыска Георгия Коровина, которого обвиняют в вымогательстве (ч. 2 и ч. 1 ст. 163 УК РФ) и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает издание Gorod48.ru.

Сообщается, что Коровин требовал от местных предпринимателей выплачивать «в общак» различные суммы денег. У тех, кто отказывался или задерживал выплаты, поджигали автомобили и недвижимость. Как отмечает автор Gorod48, из-за страха перед вымогателем в Усмани даже стали строить дома без окон, чтобы не допустить поджогов.

Согласно обвинительному заключению, Коровин требовал с хозяйки аптеки Нины Корневой по 10 тысяч рублей ежемесячно за «пожарную безопасность». Сын Корневой Виктор Мочалов, также предприниматель, должен был платить сначала по 5 тысяч, а затем по 10 тысяч рублей ежемесячно (всего он заплатил вымогателю 100 тысяч рублей). Еще один потерпевший, Александр Малинин, выплачивал Коровину от 2 до 8 тысяч рублей (всего он передал ему 20 тысяч рублей). Кроме того, по данным предварительного следствия, Коровин требовал с Корневой и Мочалова по 300 тысяч рублей за «крышу».

Чтобы заставить платить Малинина, у него похитили автомобиль «Ока», причем уголовного дела по этому эпизоду возбуждено не было. После этого прямо в гараже у дома предпринимателя сожгли машину Lifan 214811, принадлежащую его дочери. Затем сожгли и автомобиль Skoda самого Малинина. После этого Коровин вместе со своим подручным Александром Стрековым (в мае приговорен к 5 годам лишения свободы за вымогательства) встретился с предпринимателем и предупредил о «проблемах», которые могут начаться в любой момент, если Малинин не начнет платить в «общак». Вымогатель также добавил, что, если деньги не будут поступать вовремя, случится что-то «интереснее» поджога. В результате в марте 2016 года Малинин передал Коровину 800 тысяч рублей за четыре месяца «крыши».

В декабре 2014 года также подожгли автомобиль предпринимателя Виктора Мочалова. После этого он написал в полицию заявление на Коровина. Коровин в свою очередь не признал своей вины и заявил, что Мочалов сам вымогал у него деньги за сгоревшую машину. После того как Коровин отказался платить, ему якобы сказали: «Жди!». В январе на обвиняемого произошло покушение: якобы отец Виктора Мочалова Сергей выстрелил в него из пистолета с глушителем. Коровин, однако, выжил, а полиция не пришла к выводам о виновности Сергея Мочалова в покушении.

Георгий Коровин был задержан 1 сентября 2016 года. Некий житель Липецка заявил в полицию, что ему угрожает оружием мужчина на автомобиле KIA, в котором и находился Коровин. Автомобиль остановили сотрудники ДПС, затем Коровина схватили сотрудники «СОБР-Феникс» и отвезли в РОВД. По словам полицейских, задержанный вел себя агрессивно и угрожал физической расправой. При обыске у Коровина нашли пакетик с наркотиком. Задержанный, однако, заявил, что наркотик ему подбросили.

Отмечается, что человек, с номера которого звонили в полицию с заявлением об угрозах с оружием, заявил, что давно не пользуется этим номером, а в Усмани никогда не бывал. Однако это не помешало вынести Коровину обвинение в вымогательствах. Один из сотрудников угрозыска областного аппарата УМВД РФ по Липецкой области в ходе предварительного следствия заявил, что опрошенные им потерпевшие не писали на Коровина заявления, так как опасались его мести.

Коровина приговорили к 10 годам колонии общего режима. Осужденный уже заявил, что будет обжаловать приговор.

В прошлом Георгий Коровин занимал должность начальника ОБХСС и руководителя отдела уголовного розыска Усманского РОВД. Сообщается, что он начал криминальную деятельность, еще работая в полиции. Долгое время его якобы не могли изобличить, поскольку он сам занимался расследованием собственных преступлений. Тем не менее Коровин дважды оказывался в колонии — в 1997 и в 2005 годах. // Преступная Россия