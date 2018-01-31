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Трамп назвал Россию и Китай главными угрозами интересам США и призвал обновить ядерный арсенал

31.01.2018 09:51

Президент США выступил с обращением к Конгрессу с главными тезисами о положении страны

Перед американским Конгрессом президент США Дональд Трамп выступил со своим первым обращением "О положении страны", в котором он назвал Россию и Китай главными угрозами интересам, экономике и ценностям.

Фото: AFP

"По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость – это прямая тропа к конфликту", – заявил Трамп.

Президент США также подчеркнул о необходимости модернизации и перестройки ядерного арсенала США, который смог бы отразить любые акты агрессии со стороны любого государства.

"В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, который, надеюсь, нам никогда не придется использовать, но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще", – сказал Трамп. // Сегодня

 

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