В России разворовали 500 миллионов, выделенных на модернизацию МКС

МВД возбудило серию уголовных дел о хищении денег из бюджета, выделенных на работы по модернизации российского сегмента Международной космической станции.

Об этом сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, уголовное дело по статье 159 УК (хищение в особо крупном размере) возбудили сотрудники МВД из подмосковной Власихи. Следователей интересует заключенный еще в 2010 году госконтракт между Федеральным космическом агентством и РКК «Энергия» на сумму 3,3 млрд рублей по модернизации бортовых систем МКС и наземного контура управления российским сегментом.

«Росбалт» пишет, что одним из соисполнителей по контракту было ЗАО «Меркурий» во главе с Александром Поляковым. Компания должна была модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и МКС в процессе сближения и причаливания.

По данным источника издания, более 500 млн рублей из полученных средств были похищены руководством «Меркурия», а затем обналичены и распределены между сообщниками. // Медиазона