Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 31.01.2018

В последний недельный период (24-30.01.2018) на Донбассе отмечается некоторое снижение интенсивности огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории (однако с соблюдением последней тенденции – оккупанты ведут только прицельный огонь по заранее разведанным целям). Уменьшение количества обстрелов со стороны противника связано, прежде всего, с инспекторской деятельностью в зоне соприкосновения наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вместе с тем, противник продолжает нарушать и игнорировать достигнутые договоренности о разведение сил и средств, а также систематически нарушает режим прекращения ведения огня. Круглосуточно со стороны противника по подразделениям ВСУ отмечается ведение обстрелов низкой интенсивности.

В частности, за недельный период артиллерийские подразделения «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили до 20 огневых налетов (за прошлый недельный период около 30) из 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Верхнеторецкое, Лебединское, Павлополь.

В связи с улучшением погодных условий противник активизировал ведение разведки боевых порядков ВСУ с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано порядка 16 полетов БПЛА, в т.ч. 2 из них - полеты БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны украинских войск. Также отмечается активизация агентурной разведки оккупантов в прифронтовой полосе на территории, контролируемой Украиной.

Основные усилия командование «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» оперативной группировки российских оккупационных войск были сосредоточены на проведении перегруппировки своих сил и средств на ряде участков, поддержании боевой готовности войск, инженерном оборудовании местности (дооборудование в инженерном отношении ряда занимаемых ими позиций, долговременных районов обороны, военной инфраструктуры, включая дороги и коммуникации), проведении плановых мероприятий по боевой подготовке, проверке ситуации в подчиненных подразделениях, а также подготовке к комплексной проверке частей и подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» очередной комиссией 8 армии Южного военного округа ВС РФ. Начало работы комиссии запланировано на первую декаду февраля с.г., а основной причиной ее прибытия является низкое морально-психологическое состояние личного состава частей и подразделений российских оккупационных войск.

Распоряжением российского командования в частях и подразделениях обоих «армейских корпусов» установлено еженедельное (по четвергам) проведение “единого дня огня”, т.е. проведение тренировок по управлению огнем артиллерии и выполнению упражнений по стрельбе, что соответствует положениям и планам боевой подготовки соединений и частей ВС РФ, которые размещаются на территории России.

Отмечаются беспрецедентные усилия командования обоих «армейских корпусов» оккупационных войск по накоплению топлива и боеприпасов, прибывающих из РФ в намного больших объемах, чем в данный период используют оккупационные войска на Донбассе. При этом склады, базы хранения, площадки хранения и отстоя вооружения и техники, пункты заправки и технического обслуживания – рассредоточиваются и тщательно маскируются. В этом отношении отмечается стремление российского командования активно использовать кварталы жилой застройки, разного рода логистические центры, промышленные объекты и инфраструктуру.

Также, противник продолжает проводить мероприятия по проверке мобилизационной готовности своих войск. Проводится работа по уточнению списков мобилизационного резерва, а в частях и подразделениях 1 и 2 АК отрабатываются вопросы развертывания и функционирования пунктов приема техники и личного состава.

На полигонах с «резервистами» проводятся занятия по огневой и тактической подготовке. При этом «резервистов» в принудительном порядке заставляют писать расписки о запрете выезда с территории «ДНР» и «ЛНР» в случае обострения ситуации или проведения «широкомасштабного наступления со стороны ВСУ».

В недельный период подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 20 человек:

1 АК – 3 омсбр (Горловка) 5 в/с, 9 ошмсп мп (Новоазовск) 9 в/с, 100 омсбр (Донецк) 1 в/с, ;

2 АК - 2 омсбр (Луганск) 2 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с.

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК в период с 24 по 30 января с.г. с территории России было доставлено около 1500 тонн ГСМ. На протяжении последних суток на товарной ж/д станции Дебальцево зафиксирована разгрузка боеприпасов (артиллерийских 122-мм, 152-мм, минометных 120-мм). Для разгрузки привлекался автокран, транспорт с боеприпасами отправлялся на южное направление.

Противник проводит усиление участка северо-восточнее Весёлой Горы, вплоть до Обозного и окрестностей Луганской ТЭС. На протяжении последних суток на данный участок дополнительно переброшена через Металлист из Луганска «мотострелковая рота» - 5 БМП-1\2, несколько Камазов с живой силой, Урал с ЗУ-23-2 и 3 ед. МТ-ЛБ.

В районе Тернового наблюдалось перемещение танкового подразделения оккупантов - трёх танков типа Т-64Б и 1 танка типа Т-72А. Танки перегонялись с полигона у Мануиловки.

В «5-й омсбр» оккупантов отмечается острый недостаток специалистов в области артиллерии – корректировщиков, артразведчиков и т.д. После обсуждения ситуации в штабе бригады и доклада в штаб корпуса (где был получен ответ, дословно, что у них «некому рожать артиллеристов»), было решено через российских советников запросить «доукомплектование» напрямую в штабе 8-й армии ВС РФ.

Недавнее разминирование местности, проведенное саперами ВСУ под Горловкой, отмечено в разведсводке «военной разведки» «1 АК ДНР» как «оборудование проходов в минных полях для танков и групп пехоты для подготовки к наступлению украинских войск».

Т.н. «совет министров ДНР» отчитался перед российскими «кураторами» о реализации в 2017 году «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса» в части оказания помощи жителям подконтрольной украинской власти территории Донецкой области. В частности, согласно докладу, «министерством здравоохранения ДНР» оказана помощь 550 пациентам, «фондом единый Донбасс» выделено 43 741 000 руб. по 1499 заявкам на получение денежной помощи, а «министерством молодежи, спорта и туризма ДНР» организовано 170 мероприятий с участием 3500 спортсменов. Данную информацию планируется широко осветить в подконтрольных боевикам и российских федеральных СМИ.

15 февраля с.г. в Донецке запланировано заседание «интеграционного комитета «Россия-Донбасс» с обсуждением вопросов интеграции «ЛДНР» в состав РФ. В указанном мероприятии предусмотрено участие как представителей «ЛНР/ДНР», так и государственных служащих РФ (предварительно, российскую сторону будут представлять руководители среднего звена Ростовской области).

Наблюдается массовый отток квалифицированных кадров с «национализированных» предприятий, находящихся на территории «ДНР». В частности, большинство опытных специалистов ООО «Макеевский машиностроительный завод» отказались пролонгировать трудовые соглашения и выехали в РФ для дальнейшего трудоустройства по соответствующим приглашениям.

Представители венгерского меньшинства Закарпатья планируют организовать «десант» в Страсбург (Франция) 8 февраля с.г., когда в данном городе будет проходить заседание Совета Европы. При этом ими планируется распространить печатные материалы по дискредитации проекта Концепции государственной этнонациональной политики Украины (проект Концепции был представлен 19 декабря 2017 г в Берегово Закарпатской обл. для обсуждения с представителями национальных меньшинств). С этой целью, функционеры партии «КМКС - Партия венгров Украины» приступили к изготовлению указанной печатной продукции. // Группа «Информационное Сопротивление»