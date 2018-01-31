На Київщині затримали на хабарі слідчого поліції та адвоката (фото)

Внутрішньої безпеки НПУ, Головного Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Прокуратури Київської області затримали на одержанні більше 63 тисяч хабара слідчого поліції Обухова та адвоката. Гроші змовники взяли з чоловіка за непритягнення до відповідальності.

До Служби безпеки України звернувся заявник зі скаргою на те, що з нього вимагає грошові кошти слідчий Обухівського відділу поліції Київщини. «Винагороду» поліцейський забажав за закриття матеріалів кримінального провадження та повернення вилученого під час обшуку майна. «Заплатити» за позитивне вирішення справи чоловіка підбурював і його державний адвокат – в минулому працівник слідчого підрозділу поліції.

Ця інформація стала відома і оперативникам Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Під час перевірки відомості знайшли своє підтвердження.

За зібраними матеріалами спецслужб прокуратурою Київської області було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Про викритий факт повідомили і керівництво ГУНП Київщини.

Гроші – 63 тисячі гривень – мешканець Обухова повинен був перерахувати на номер банківської картки, який йому повідомив адвокат, взамін на постанову про закриття кримінального провадження.

Зазначену суму заявник перевів. Однак зняти кошти та скористатися ними змовники не мали змоги. 28-річний старший лейтенант поліції та 37-річний адвокат були затримані спільними діями працівників внутрішньої безпеки НПУ, Служби безпеки України та прокуратури, за сприяння керівництва поліції Київщини.

Банківську картку вилучено, як речовий доказ у справі. Обох фігурантів затримано в порядку ст.208 КПК України. Наразі їм буде оголошено підозру та обрано міру запобіжного заходу. За вчинені дії спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України