Женщина зарезала своих малолетних детей, узнав, что муж подал на развод

Брэнди и Джейсон сыграли свадьбу в 2009-м, но шесть лет спустя их союз начал рушиться. 16 ноября 2016-го муж Джейсон сообщил своей жене, что подал документы на развод. Последствия своего шага, сделанного втайне от жены, он даже не мог представить, пишет Daily Mail.

В тот же вечер Джейсон отказался спать с Брэнди в одной кровати. Тогда Брэнди предложила ему переночевать на кресле в комнате Чарли... но эта идея показалась Джейсону плохой.

"Если бы я тогда не покинул комнату Чарли, я мог бы их спасти. Единственным долгом каждого отца является безопасность его детей, и я не смог с этим справиться. Никто не мог предвидеть трагедии, последовавшей после...", – вспоминает Джейсон Уорли.

В 4:35 в полицию поступил звонок от Брэнди, которая сообщила, что зарезала своих детей. При прослушивании первых секунд аудиозаписи (00:00 — 00:18) слышно, как детоубийца ледяным голосом сознаётся в содеянном.

— Из какого вы города?

— Из Дарлингтона.

— И что у вас происходит?

— Я просто порезала себя и убила двух своих детей...

— Вы порезали себя и убили двух своих детей?!

— Угу....

Когда полицейские и врачи прибыли к дому семьи Уорли, дети были уже мертвы. На их шеях виднелись глубокие порезы, повсюду была кровь. Окровавленная мать сидела в той же комнате на кресле, на котором должен был спать Джейсон...

С ножевыми ранениями в шею мать доставили в больницу. Она призналась, что пыталась покончить с собой после убийства детей из-за того, что Джейсон хотел покинуть ее и забрать сына с дочкой. Но убить себя она не смогла. На вопрос, что она чувствовала после содеянного, та пожаловалась на усталость.

"Я просто сильно устала и приняла дозу дифенгидрамина", – ответила Брэнди Уорли.

Джейсон смог отойти от шока лишь через неделю. Он завел страницу на Reddit.com, чтобы делиться с пользователями Сети своими чувствами. Видимо, одному ему справиться с горем было просто не под силу.

"Сегодня было тяжело, я впервые вернулся в свой дом. Команда уборщиков уже выполнила свою работу. Я не знаю, всё ли в порядке у меня с головой, но я все еще чувствую тот самый запах крови моего ребенка в комнате Чарли", – ужасается Джейсон Уорли.

Друзья и родные Джейсона помогли ему собрать $50 тыс. на похороны детей через благотворительную страницу. В январе 2018 года состоялось первое заседание суда над Брэнди.

"Она говорила в той же манере, как и тогда во время звонка: сухо и холодно, описывая свою жестокость во всех деталях. Сердце от этого стынет. Всё, чего я хочу, это вычеркнуть ее из своей жизни, чтобы я мог двигаться дальше", – вспоминает мужчина.

На суде Брэнди заявила, что она не признает себя виновной. Теперь у нее есть 15 суток, чтобы оформить все нужные бумаги для апелляции. Окончательный приговор убийце собственных детей будет вынесен 19 марта. // Сегодня