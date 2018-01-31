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Николаевских военных уличили в растрате полумиллиона гривен

31.01.2018 13:30

Руководство части перечисляло деньги за не поставленные товары

В Николаевской области руководство воинской части уличили растрате более полумиллиона гривен бюджетных средств путем служебного подлога и финансовых махинаций.

Скриншот

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Как выяснилось в ходе следствия, с мая по сентябрь 2017 года должностные лица одной из воинских частей, действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору с частным предпринимателем, перечислили деньги на сумму в более чем 360 тысяч гривен на счета предприятия за фактически не поставленное вещевое имущество.

Аналогичную схему прокуроры обнаружили и в ходе закупок для этой воинской части оборудования и кухонных принадлежностей.
Должностные лица части внесли заведомо ложные сведения в финансово-хозяйственные документы про якобы поставку указанного товара с целью присвоения бюджетных средств на сумму в 150 тысяч гривен.

"Военная прокуратура будет держать на контроле ход расследования уголовных производств, по результатам которого виновные лица будут привлечены к ответственности", – говоритися в сообщении. // Сегодня

 

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