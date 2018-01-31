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Мешканця Луганщини, який вчинив розбійний напад, засуджено до 8 років позбавлення волі

31.01.2018 13:40

Прокуратурою Луганської області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України)

 

 

Під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що у вересні 2016 року у вечірній час мешканець Сєвєродонецька, знаходячись біля під’їзду одного з будинків міста, з ножем напав на перехожого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Після нападу, заволодівши майном та грошовими коштами потерпілого, злочинець зник з місця події. На час досудового розслідування особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Вироком Сєвєродонецького міського суду розбійника визнано винним та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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