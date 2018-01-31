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В Одесской области совершено убийство мужчины

31.01.2018 13:50

В Одесской области мужчина убил своего знакомого одним ударом кухонного ножа. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Преступление произошло в одном из домов в с. Казачий Яр. Тело 48-летнего погибшего мужчины было обнаружено с проникающим ножевым ранением в область грудной клетки.

Картинки по запросу зарезал

«Установлено, что погибший хозяин домовладения проживал один, нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. С места полиции полицейские изъяли вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. 29-летний злоумышленник признался в содеянном. // Realist

 

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