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Украина исключила пять стран из перечня рисковых по трансфертному ценообразованию

31.01.2018 14:30

Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию. Такое решение приняли за заседании Кабинета министров Украины в среду.

"Мы постоянно мониторим налоговые системы разных стран и формируем списки требований к украинским компаниям, которые работают с этим странами, чтобы они отчитывались о своей прибыли и т. д. Недавно было принято решение правительством, внесено Минфином о расширении этого списка. Туда вошли Эстония, Латвия, Грузия, и наши партнеры были обеспокоены этим вопросом… Поскольку этот вопрос очень чувствителен для наших партнеров, мы сегодня примем решение, чтобы отменить эти требования к Эстонии, Латвии, Грузии, и я бы включил сюда Венгрию", - сказал Гройсман.

Заседание Кабмина. Архивное фото Пресс-служба Кабмина

Такое решение правительство поддержало.

Напомним, 27 декабря 2017 года правительство Украины приняло решение о включении в украинский список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии.

В этих странах очень остро отреагировали на такое решение. В частности Эстония призвала Украину удалить ее из списка офшорных зон, а Латвия вручила ноту Украине.

В Министерстве финансов пытались объяснить позицию. Так, глава Минфина Александр Данилюк на встрече с эстонским премьером отметил, что Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в Украине, или где введен налог на выведенный капитал, а о списке офшоров речь не идет. // 112.ua

 

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