В Киеве вооруженные ножом разбойники ограбили таксиста

В Киеве полиция задержала двух злоумышленников за нападение на таксиста.

Как сообщили в ГУ НП в столице, происшествие случилось на Столичном шоссе (Голосеевский район). В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что на 30-летнего таксиста напали двое мужчин.

Установлено, что два человека в салоне автомобиля Chevrolet напали на водителя такси. Злоумышленники действовали по следующей схеме: один из соучастников накинул на шею потерпевшего провод от зарядного устройства, другой – под угрозой ножа бил его рукояткой оружия. После нападения разбойники отобрали у таксиста деньги, мобильный телефон и скрылись.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные и кинологи со служебной собакой.

Злоумышленников задержали уже через полчаса. Служебная собака, которая напала на след нападавших, привела полицейских в лес, где и нашли разбойников.

Работники полиции выяснили, что злоумышленники – 19-летний и 24-летний гости столицы, которые ранее не имели проблем с законом. Мужчины сообщили следствию, что напали на таксиста из-за трудного материального положения.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Парням грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня