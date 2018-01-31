Чиновники двух фирм присвоили более 16 млн. грн. при строительстве моста через Днепр

Сотрудники ГФС совместно с СБУ разоблачили чиновников двух частных фирм, которые присвоили 16,7 млн грн при строительстве моста через Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает УНН.

"Должностные лица двух обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Киеве и Черновицкой области, злоупотребляя своим служебным положением, для завладения средствами государственного предприятия оформили акты приемки выполненных в 2016 году работ на объекте по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр. При этом стоимость выполненных работ была безосновательно завышена", - говорится в сообщении.

Во время проверок не подтверждено поставки компонентов для изготовления строительных смесей и материалов для защитного антикоррозионного покрытия металлоконструкций, приобретение которых было документально оформлено у предприятий с признаками "фиктивности" и стоимость которых была включена в общую стоимость выполненных работ.

Сумма присвоенных таким образом государственных средств составила 16,7 млн грн.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.