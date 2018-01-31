Расстрел боевиками жителей Славянска: появились подробности

Правоохранители установили личности убийц четырех человек в Славянске. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, представителей религиозной организации боевики похитили, пытали и убили в июне 2014 года.

"Массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчины и 2 женщины) родные узнали четырех служителей местной церкви. Сыщики выяснили, что 8 июня около 11-12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на автомобиле, которую накануне "отжали" у одного из верующих", – рассказали правоохранители.

В машине одного из похищенных мужчин преступники нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их "американскими шпионами". Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части.

"Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников", – добавили в полиции.

На данный момент установлено, что расстреливали заложников трое двое жителей Славянска и один из Макеевки. После освобождения Славянска они бежали в Донецк. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. // Сегодня