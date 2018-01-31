В Киевской области чиновник попался на взятке в $100 тысяч

В Киевской области сотрудники прокуратуры разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере $ 100 тыс. начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района», — сказано в сообщении.

Чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) У К Украины. // Realist