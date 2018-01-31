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На Тернопольщине военного-контрактника задержали по подозрению в убийстве двух родственниц

31.01.2018 15:47

В селе Потуторов Тернопольской области по подозрению в убийстве двух родственниц задержали военного-контрактника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции.

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"Кровь в комнате и тело мертвой бабушки обнаружил в доме житель села Шумского района. На теле погибшей были следы насильственной смерти. Кроме этого родственник сообщил еще и об исчезновении своей матери, которая жила вместе с бабушкой и ухаживала за ней. Сын погибшей рассказывает, что они каждый день созванивались с мамой и бабушкой. Однако последние сутки с родственниками связи не было и поэтому он решил приехать и проверить, все ли в порядке", - заявили правоохранители.

По данным экспертов, пенсионерку 1930 года рождения, которая в течение трех лет не вставала с постели из-за травмы ноги, убили тупым предметом.

К тому же следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, нашла еще одно тело женщины в подсобном помещении. У погибшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму.

Человек, который нашел мертвыми мать и бабушку, отметил, что подозревает своего 29-летнего родственника, который в последнее время вел себя странно. Подозреваемый скрывался в заброшенном сельском доме, на его одежде обнаружили следы крови.

Как выяснилось, задержанный проходит службу по контракту в Вооруженных Силах Украины в соседней области, а в село приехал в отпуск. Также известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем. По одной из версий, бабушку он ударил один раз обухом топора, а тетю - несколько раз по голове, а после того, как она перестала подавать признаков жизни, отнес тело в сарай, взял продукты питания и ушел к соседям выпивать.

Сейчас следователи устанавливают детали убийства, происшествие квалифицировано как умышленное убийство двух или более человек. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. // ТСН

 

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