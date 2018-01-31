Глава набсовета «Вернум банка» задержана по подозрению в отмывании средств

Главу наблюдательного совета "Вернум банка" Наталью Игнатченко задержали по подозрению в отмывании средств. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ (преступной организации Януковича, - ред.). Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд гривен", - написал он.

По данным СМИ, Игнатченко является владельцем "Вернум банка". Игнатченко была кандидатом в депутаты от партии "Украина Вперед!" Наталии Королевской в 2012 году. Миноритарным акционером банка была жена Равиля Сафиуллина, экс-министра молодежи и спорта.

Согласно информации на сайте НБУ, "Вернум банк" занимает 74 место среди 82 действующих в стране банков. // РБК-Украина