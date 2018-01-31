В Беларуси в 2017 году пять человек были приговорены к смертной казни

Белорусские суды в прошедшем году вынесли пять смертных приговоров и три приговора к пожизненному заключению, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович.

"К исключительной мере наказания - пять, к пожизненному заключению - три (приговорено человек в 2017 году - ИФ)", - сказал В.Калинкович на пресс-конференции в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, надо учитывать, что пожизненное заключение является альтернативой смертной казни. "У нас две меры исключительного наказания - пожизненное заключение и смертная казнь", - добавил он.

Ранее было известно о вынесении в 2017 году смертных приговоров могилевским "черным риелторам" Сергею Бережному и Игорю Гершанкову, а также жителю Наровли Алексею Михалене, признанному виновным в убийстве двух пожилых людей. О приведении в исполнение этих приговоров на данный момент не сообщалось.

Как рассказал В.Калинкович, смертный приговор также был вынесен Виктору Лётову Витебским областным судом. "Человек, к сожалению, совершил уже третье в своей жизни убийство. Совершил убийство, отбывая наказание тоже за убийство, - убил своего товарища по несчастью, другого заключенного, из личной неприязни, хладнокровно и жестоко", - сказал В.Калинкович.

По его информации, приговорённый не подавал жалобу на приговор, отказался подавать апелляционную жалобу и ходатайство о помиловании.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций. // Интерфакс-Украина