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В прошлом году на Закарпатье более 94% убийств было совершено на бытовой почве

31.01.2018 16:25

В 2017 году из 34 дел, которые имели признаки убийств и покушений, только два случая (5,9%) указывали на заказные, то есть не бытовые убийства.

Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

В прошлом году на Закарпатье более 94% убийств было совершено на бытовой почве

“Первый случай заказного убийства произошел в мае в городе Тячев, там 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение в живот в собственном дворе. Двум подозреваемым объявлено о подозрении, их взяли под стражу по решению суда. Следствие по этому делу завершено, оно передано в суд. Другое заказное убийство в селе Деловое Раховского района произошло 22 февраля. На автомобильной стоянке возле ресторана неизвестный несколько раз выстрелил в потерпевшего, который находился рядом со своим автомобилем. Это дело еще расследуется, и это единственное убийство за прошлый год, которое считается еще не раскрытым", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

В течение января 2018 года зафиксировано 6 дел, имеющих признаки убийств и покушений. Они совершены в отношении семерых пострадавших. Во всех случаях можно говорить о бытовых убийствах, кроме случая в пгт Дубовое, где потерпевшая познакомилась в соцсети с 32-летним мужчиной из села Калины. Во время первой встречи мужчина убил 21-летнюю девушку.

“В отношении лиц, которых суд объявил в розыск по подозрению в совершении тяжких преступлений, в 2017 году найдено одно убийцу, 6 разбойников, 9 человек, которые нанесли другим тяжкие телесные повреждения, 4 насильников, 18 грабителей. На начало 2018 года остаются в розыске 4 убийцы, 4 человека, которые нанесли другим тяжких телесных повреждений, и 18 разбойников”, - отметила Т.Щеголева.

Уже в течение этого года на Закарпатье имеют место два случая объявления в розыск лиц после совершения резонансных преступлений. Речь идет о Хустском районе, где 43-летнего жителя райцентра полиция нашла замурованным в колодец на территории места его проживания. В убийстве мужчины обоснованно подозревается его 17-летний сын, который объявлен в розыск. Еще одного закарпатца разыскивают за убийство родителей в городе Рахов.

 

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