За годы оккупации Крыма зафиксировано 49 похищений людей

За годы российской оккупации Крыма на полуострове зафиксированы 49 случаев похищений людей, найдены 6 трупов с признаками пыток, еще 16 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на слушаниях в Европарламенте "Четыре года оккупации. Пути поддержки Крыма и крымских татар", сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Одним из наиболее гнетущих преступлений оккупационного режима, что собственно, его и отличает от преступлений советского режима, являются похищения и убийства людей. На сегодняшний день нами зафиксированы 49 таких случаев, по результатам которых были найдены шесть трупов с признаками истязаний. Шестнадцать людей еще считаются пропавшими без вести. По всем признакам, их также уже нет у живых", - обратился Джемилев к европарламентариям.

Он отметил, что даже при "наиболее мрачном сталинском режиме была, по меньшей мере, процедура убийства", в отличие от того, что делает нынешний российский режим в Крыму.

В свою очередь, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров отметил, что крымские татары остаются мощной политической силой, 90-95% которых не признают противоправную оккупацию Крыма и не считают территорию полуострова российской.

Один из организаторов слушаний депутат Европарламента от Чехии Яромир Штетина подчеркнул, что международное содружество должно противостоять российской пропаганде, когда речь идет о лживой позиции Кремля относительно ситуации в Крыму и защиты прав крымскотатарского народа.

Депутат от Германии Ребекка Гармс заявила, что Европарламент сделает политические выводы по результатам заслушивания доклада о ситуации и нарушении прав человека в Крыму.

"Мы призываем международные институты, в частности Евросоюз, действовать так же активно, как мы", - подчеркнула немецкий политик.