НАБУ подозревает 8 человек в завладении 247 млн гривен АМПУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении более 247 млн ​​гривен ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) восьми лицам, среди которых - бывшие и действующий должностные лица АМПУ. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"29-30 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в завладении более 247 млн ​​гривен ГП "Администрация морских портов Украины" восьми лицам, среди которых - бывшие и действующий должностные лица ГП АМПУ", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о следующих лицах:

- экс-глава ГП АМПУ (2014-2017 гг);

- экс-первый заместитель председателя ГП АМПУ (2015-2017 гг);

- экс-начальник отдела закупок ООО АМПУ (2015-2018 гг);

- экс-заместитель председателя ГП АМПУ по финансам (2015-2016 гг);

- заместитель начальника Одесского филиала ГП АМПУ (действующий);

- директор ООО;

- бенефициар ООО;

- представитель нерезидента (предприятия-участника преступления).

Указано, что действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой).

Кроме того, НАБУ сообщает, что семь из подозреваемых задержаны 29 января в ходе обысков в Одесской, Николаевской областях и городе Киев. Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам завладения должностными лицами ГП АМПУ и другими лицами денежными средствами АМПУ путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в понедельник, 29 января, около полудня глава НАБУ Артем Сытник заявил, что около 70 его сотрудников проводят обыски на одном из государственных предприятий Одессы, а 10 человек, причастных к этому делу, уже задержаны. Сумма убытков достигает нескольких сотен миллионов гривен.

Чуть позже РБК-Украина в НАБУ сообщили, что обыски проходят не только в Одессе, а и на территории Николаевской области и в Киеве в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений по закупке услуг дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили, что уголовное производство в отношении экс-главы АМКУ Украины Андрея Амелина, которого в понедельник, 29 января, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), может быть направлено против народного депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка.