Похищенного бизнесмена неделю истязали, требуя у родственников выкуп

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту похищения коммерсанта. Потерпевший несколько дней подвергался физическому насилию, а у его семьи вымогатели требовали деньги за освобождение пленника.

В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, вечером 19 января 2018 года группа злоумышленников похитила в Мурманске предпринимателя. "Под угрозой применения оружия, применяя насилие и связав потерпевшему руки, подозреваемые поместили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, силой удерживая против его воли", - говорится в пресс-релизе. Похищение человека, совершенное прямо на улице, зафиксировали камеры наблюдения, передает РИА "Новости".

На следующий день родственница пропавшего мужчины обратилась в полицию. А вскоре похитители вышли на связь с семьей и стали требовать от родственников бизнесмена выкуп "в размере, превышающем несколько десятков миллионов рублей".

"Под контролем оперативных сотрудников требуемый выкуп был передан злоумышленникам", - отметили в следственном ведомстве. После этого подозреваемые были схвачены при силовой поддержке отряда ОМОН Росгвардии по Мурманской области на границе с Карелией. Переданные вымогателям деньги найдены и изъяты.

Оказать сопротивление похитители не успели, подчеркнул заместитель командира ОМОН областного управления Росгвардии Юрий Заяц.

Пострадавшего удалось спасти. "Продержали мужчину неделю, неоднократно его перемещали. Использовались несколько помещений и транспортных средств", - рассказал на пресс-конференции руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ Никита Киселев. Выяснилось, что пленного бизнесмена истязали, а также угрожали ему оружием.

Двоим фигурантам уже предъявлено обвинение по п. "а, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похитителям грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.

Ведется работа по выявлению других соучастников. По предварительным данным, в банду похитителей входило восемь человек. Но из соображений конспирации они никогда не встречались все вместе. Семеро из них являются жителями Мурманской области, а один - петербуржец. Главарь банды - ранее судимый мурманчанин, который отрицает свою вину.

По словам начальника отдела по раскрытию преступлений против личности регионального УМВД Антона Сычева, преступление было тщательно спланировано: члены банды распределили роли, подыскали средства конспирации и помещения, в которых держали похищенного. "Для нашей области это уникальный случай по всем параметрам", - добавил Сычев.

Сейчас решается вопрос о предоставлении освобожденному бизнесмену и его семье государственной защиты. // NEWSru.com