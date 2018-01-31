Психиатр заказала бывшему пациенту убийство своей начальницы

В Казахстане апелляционный суд вынес решение по уголовному делу о зверском убийстве костанайского врача-психиатра Рашиды Сандыбаевой. Как оказалось, женщину заказала ее подчиненная. А одним из киллеров стал бывший пациент злоумышленницы.

Заказчица убийства Зауреш Изалдина получила 25 лет лишения свободы. Руслан Гафаров, Булат Китебаев и Виктор Кодатенко приговорены к 24, 22 и 15 годам колонии соответственно. Апелляционная инстанция лишь исключила из приговора дополнительное наказание в виде конфискации имущества осужденных, пишет газета "Костанайские новости".

Врач Зауреш Изалдина обвинялась в организации убийства председателя АСПЭК (амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза) Рашиды Сандыбаевой и в подготовке убийства главврача Костанайской областной психбольницы Бакытжана Койшина.

Бывший главврач этой клиники Рашида Сандыбаева была убита в своей квартире 20 февраля 2017 года. На ее теле судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.

2 марта была задержана предполагаемая заказчица убийства. А 4 марта 2017 года суд Костаная санкционировал арест заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы Зауреш Изалдиной.

В ходе расследования убийства выяснилось, что в коллективе врачей психбольницы сложились непростые отношения. В частности, Сандыбаева конфликтовала с заведующей отделением N4 Зауреш Изалдиной.

По словам заведующей психологической службой Галины Ислямовой, незадолго до трагедии отношения между Сандыбаевой и Изалдиной обострились. Причиной этому послужила анонимная жалоба, в которой упоминалась главный врач. Рашида подозревала, что автором доноса была ее сослуживица Изалдина.

"Рашида Кожахметовна говорила, что, пока работает, не допустит Зауреш Изалдину к руководству больницей, потому что она не профессионал. К Изалдиной было много нареканий в этом плане - за превышение должностных полномочий, ненадлежащий контроль над персоналом, грубое обращение с родственниками пациентов", - рассказала Ислямова.

Одно время Изалдина была заместителем главврача, но потом ее понизили до заведующей отделением. "Я всем отомщу: и Койшину, и Сандыбаевой", - говорила Зауреш, не скрывая своих стремлений занять должность главврача.

Незадолго до смерти Рашида Сандыбаева показала подруге папку с "компроматом" на Изалдину. По словам Галины Ислямовой, в ней была трудовая книжка со сфальсифицированными данными и ксерокопия газетной статьи о пациенте психбольницы, у которого обманом забрали квартиру.

О деле с квартирой, которую незаконно отобрали у пенсионера МВД, проходившего лечение в больнице, стало известно после убийства врача. Махинацию с жильем полицейские стали расследовать лишь через 10 лет. Оказалось, что после оформления на подставных лиц квадратные метры были оформлены на сестру Изалдиной, писало агентство Informburo.kz.

Близкая подруга и коллега погибшей Галина Ислямова рассказала, что за три дня до смерти Сандыбаева в полушутливой форме заметила: "Ой, своей смертью я точно не умру! Если меня закажут, знайте, это Зауреш Изалдина!"

Вместе с Изалдиной на скамье подсудимых оказались 26-летний Булат Китебаев, 20-летний Виктор Кодатенко и 40-летний Руслан Гафаров. Вину признали только двое - Виктор Кодатенко и Булат Китебаев, который и нанес потерпевшей ножевые ранения.

По версии следователей, Изалдина заказала убийство начальницы своему бывшему пациенту Гафарову, пообещав выплатить ему 20 тысяч долларов. Мужчина нашел себе подручных в лице двух приятелей.

В деле также фигурировал Павел Конев, который страдает шизофренией. Однако он в последний момент отказался от участия в убийстве и сбежал. // NEWSru.com