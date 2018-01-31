В Киеве похитили двух братьев-иностранцев ради выкупа в $5 млн.

Полиция Киева задержала двух подозреваемых, причастных к похищению в Киеве братьев-иностранцев. За освобождение заложников злоумышленники просили у родственников огромный выкуп – пять млн долларов.

"Сообщение об исчезновении двоюродных братьев, 1991 и 1993 года рождения, граждан другого государства, поступило в Дарницкое управление столичной полиции еще в ноябре. При проверке информации правоохранители установили, что примерно в 20:10 на ул. Днепровская набережная группа неизвестных силой посадила мужчин в автомобиль, после чего их вывезли в неизвестном направлении", – сообщают в ГУ НП Киева.

По словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, сразу установить местонахождение похищенных ребят и выйти на след злоумышленников не смогли. "К раскрытию преступления привлекли опытных работников, которые занимаются розыском людей.

Сначала уголовное производство начали по ст. 115 УК – "Умышленное убийство", потому что мы не понимали, с какой целью похитили мужчин: для вымогательства, выкупа или с целью убийства", – говорит Крищенко.

Правоохранители установили контакт с родственниками братьев и через две недели получили первое сообщение от похитителей. Злоумышленники потребовали выкуп в пять млн долларов США. Уголовное производство переквалифицировали по ст. 146 ("Незаконное лишение свободы и похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

"В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставили подтверждение, что похищенные мужчины живы. Полиция постоянно работала над раскрытием этого преступления, мы понимали, что круг преступников достаточно большой, что в группе – не менее 5-6 человек", – отметил Андрей Крищенко.

Оказалось, что потерпевших держат в частном доме в Киевской области. В полиции рассказывают, что в итоге одному из заложников удалось самому вырваться из рук преступников и убежать. Второго освободили правоохранители. Также недалеко от границы с РФ удалось задержать двух злоумышленников, остальных ищут.

"На данный момент уже установили почти всех членов группы. Двое из них, которые непосредственно участвовали в похищении, были задержаны. Это 41-летний уроженец Российской Федерации, один из организаторов, и его сообщница – 22-летняя жительница Чернигова. Она также по фальшивому паспорту арендовала дом, в котором держали заложников", – говорят правоохранители.

Задержанным суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Их проверяют на причастность к другим преступлениям. Кроме того, проверяют их намерения похищать других людей, поскольку во время обысков были найдены досье на разных граждан.

Недавно начальник отдела полиции в городе Шостка Сумской области Валерий Строкач публиковал на своей странице в Facebook фото задержания злоумышленников.

"Сотрудниками Ямпольского отделения полиции Шосткинского отдела полиции была задержана группа лиц, подозреваемых в совершении похищений людей в Киеве. Последние пытались скрыться от правосудия в Российской Федерации. Сейчас автомобиль, на котором они передвигались, осмотрен. Самих задержанных доставили в Киев и передали инициаторам розыска для дальнейших следственных действий", – сообщал он. // Сегодня