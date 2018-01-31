На Луганщині заочно судитимуть учасників ОЗГ, які у 2014 році позбавляли волі та експлуатували людей

За результатами спеціального досудового розслідування прокуратурою Луганської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням учасників організованої злочинної групи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинені організованою групою), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

Встановлено, що у травні 2014 року мешканець м. Лисичанська Луганської області, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування так званого «Батальйону «Призрак», з метою викрадення людей, незаконного позбавлення їх волі та подальшого незаконного використання їх праці, організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще чотири особи зі складу вказаного збройного формування.

Протягом травня-липня 2014 року учасники злочинної групи, будучи одягнуті у камуфльований одяг військового зразку, під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», знаходження осіб у стані алкогольного сп’яніння та з інших причин, погрожуючи застосуванням до потерпілих автоматичної вогнепальної зброї та спричинивши фізичне насильство, здійснили викрадення шістьох мешканців міста Лисичанська.

В подальшому, насильно утримуючи вказаних осіб під озброєною охороною на території ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», учасники ОЗГ примушували потерпілих проти своєї волі будувати та облаштовувати фортифікаційні споруди, що знаходились на виїзді з міста Лисичанськ, а саме: копати траншеї, окопи, будувати бліндажі, складати захисні барикади із мішків з піском, облаштовувати господарчі споруди, носити деревину та інші важкі предмети, а також здійснювати іншу фізичну роботу.

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року у зв’язку із звільненням міста Лисичанська Луганської області підрозділами Збройних Сил України від незаконних збройних формувань.

Наразі усі учасники організованої злочинної групи оголошені у розшук.

Прес-служба прокуратури Луганської області