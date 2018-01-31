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В аэропорту «Борисполь» изъяли партию видеокарт для майнинга на 13 млн. грн.

31.01.2018 18:10

В аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга (добычи) криптовалют на 13 млн грн. 

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает УНН.

В аэропорту "Борисполь" обнаружили партию видеокарт для майнинга криптовалют на 13 млн грн

Партия устройств направлялась на адрес отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом.

"Правонарушители согласно с предварительным замыслом и намерениями приобрели дорогостоящее оборудования на территории Гонконга и пытались переместить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара", - сообщили в ГФС.

Отмечается, что в результате такой незаконной сделки Госбюджет мог потерять миллионы гривен.

Возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины. 200 приборов весом нетто 950 кг изъяты до вынесения судом решения по делу.

Минимальная стоимость изъятой партии товаров (согласно информации на сайте гонконгского производителя) составляет в эквиваленте 13 млн гривен.

 

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