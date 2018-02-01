Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Обвиненный в вымогательстве главред «Страны» Гужва уехал в Вену просить убежища

01.02.2018 01:33

 Главный редактор интернет-газеты "Страна" (Страна.ua) Игорь Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", – говорится в обращении редакции интернет-газеты "Страна" к президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном на сайте издания в среду вечером.

Игорь Гужва, фото psb-news.org

Напомним, Гужва был задержан 22 июня в Киеве. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор издания требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...