Обвиненный в вымогательстве главред «Страны» Гужва уехал в Вену просить убежища

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", – говорится в обращении редакции интернет-газеты "Страна" к президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном на сайте издания в среду вечером.

Напомним, Гужва был задержан 22 июня в Киеве. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор издания требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения. // Сегодня