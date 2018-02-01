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В Петербурге грабители попали в ДТП и были убиты в перестрелке с полицией

01.02.2018 02:12

 Два человека убиты в перестрелке с полицейскими в Петербурге. Предположительно они скрывались после ограбления ювелирного салона.

Как сообщили 31 января «Фонтанке» очевидцы, в 19.52 на углу Индустриального и Ириновского проспектов сотрудники полиции пытались задержать автомобиль, который в плотном потоке столкнулся с другой машиной.

В перестрелке с полицией на улицах Петербурга погибли двое

Заблокированные беглецы вышли из салона и открыли огонь по полицейским.

В результате обмена пулями два человека, по предварительным данным «Фонтанки», погибли. Сотрудник патрульно-постовой службы ранен в ногу и живот.

По информации издания, погоня началась после ограбления ювелирного магазина «Адамас» на проспекте Большевиков, 3.

 

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