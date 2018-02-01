На Сумщине 24-летний наркополицейский организовал масштабную схему наркоторговли

Преступная группа, в которую входил подозреваемый, изготавливала наркотические средства и сбывала их на территории Сумской области и других регионов Украины, в том числе в зоне АТО.

В Сумской области задержали оперуполномоченного управления противодействия наркопреступности полиции региона, который входил в состав группы наркоторговцев. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, преступная группа, в которую входил подозреваемый, изготовляла наркотические средства и сбывала их на Сумщине и в других регионах Украины.

«Сегодня, 31 января, сотрудники СБУ в области, Сумского управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) и прокуратуры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины оперуполномоченного и двух его сообщников. По месту жительства фигурантов и в нарколаборатории в г. Конотоп и Конотопском районе проведены санкционированные обыски, в ходе которых выявлено соответствующее оборудование, различные готовые наркотические средства, прекурсоры, а также серо-зеленое вещество с характерными признаками «марихуаны», - отмечает пресс-служба ведомства.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины. Также устанавливаются другие лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По информации ДВБ Национальной полиции Украины, обнародованной в Facebook, к созданию схемы незаконного оборота наркотиков причастен 24-летний старший лейтенант полиции.

«24-летний старший лейтенант полиции, несмотря на возраст, сумел организовать стойкую группу наркодилеров. Под контролем «оборотня», как на подбор - ранее судимые лица (за кражи, грабежи, употребление, хранение наркотиков, содержание наркопритонов), а также - сотрудник Государственного учреждения исполнения наказания. Все участники ОПГ - жители Конотопа и района. В зависимости от распределенных ролей злоумышленники изготавливали психотропное вещество амфетамин и сбывали товар не только на территории Сумской области, но и пересылали «Новой почтой» в другие регионы. Сеть сбыта распространялась и на зону АТО, и на заключенных», - говорится в сообщении.

По месту службы полицейского, сотрудника тюрьмы, по месту жительства фигурантов преступной группировки проведено 13 санкционированных обысков. Обнаружены две нарколаборатории, различные готовые наркотические средства, прекурсоры, а также банковские карты для получения оплаты и денежные средства, полученные от сбыта товара. // УНИАН