Перевізник намагався купити керівника патрульної поліції на Полтавщині додатковою «зарплатою»

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Оперативники спецслужби встановили, що власник одного із провідних гравців на ринку пасажирських перевезень Полтавщини запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік. У таку суму ділок оцінив не фіксування будь-яких порушень з боку перевізника. Посадовець поліції відразу поінформував правоохоронців про пропозицію хабара.
Співробітники СБ України затримали бізнесмена в кабінеті керівника патрульної поліції під час спроби передачі частини неправомірної вигоди.
Фігуранта справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У рамках кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення комерсанту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції за сприяння патрульної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Полку драгоценных чиновников в Украине прибыло. В компанию к «бриллиантовым прокурорам» добавилась и «золотая ревизорша» - глава Государственной...