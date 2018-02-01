Перевізник намагався купити керівника патрульної поліції на Полтавщині додатковою «зарплатою»

01.02.2018 08:36

Оперативники спецслужби встановили, що власник одного із провідних гравців на ринку пасажирських перевезень Полтавщини запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік. У таку суму ділок оцінив не фіксування будь-яких порушень з боку перевізника. Посадовець поліції відразу поінформував правоохоронців про пропозицію хабара.