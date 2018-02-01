Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Перевізник намагався купити керівника патрульної поліції на Полтавщині додатковою «зарплатою»

01.02.2018 08:36

Оперативники спецслужби встановили, що власник одного із провідних гравців на ринку пасажирських перевезень Полтавщини запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік. У таку суму ділок оцінив не фіксування будь-яких порушень з боку перевізника. Посадовець поліції відразу поінформував правоохоронців про пропозицію хабара.

Співробітники СБ України затримали бізнесмена в кабінеті керівника патрульної поліції під час спроби передачі частини неправомірної вигоди.

Фото Служба безпеки України.

Фігуранта справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення комерсанту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції за сприяння патрульної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...