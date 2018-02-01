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На столичной Троещине дочь выбросила на улицу труп матери

01.02.2018 08:48

Предварительно, пожилая женщина умерла своей смертью.

 В Киеве на Троещине дочь выбросила труп матери на улицу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В Киеве во дворе дома нашли труп женщины

Инцидент произошел на улице Милославской, 12. Вызов в полицию поступил около 14:30.

"По предварительной информации полицейских, в квартире на 12 этаже умерла пожилая женщина. Вместе с ней проживала дочь. Вместо того, чтобы вызвать полицию, она вынесла труп матери на улицу. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что внешних повреждений на теле умершей нет. Предварительно, это не самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа. Также по данному адресу вызвали бригаду неотложной психиатрической помощи", - говорится в сообщении.  // 112.ua

 

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