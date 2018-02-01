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В Никополе в результате взрыва ранен депутат

01.02.2018 02:24

 Пострадавший получил осколочное ранение ноги.

В Никополе Днепропетровской области прогремел взрыв, в результате которого пострадал местный житель.

фото: скриншот

Об этом сообщает полиция области.

Событие произошло в среду, 31 января, в 18:30 на улице Трубченко возле гаражей. В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. 

Местный сайт Информатор, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в результате взрыва пострадал депутат местного совета Александр Рыбаков. // ТСН

 

 

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