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Сотрудница военкомата на Луганщине торговала военными билетами

01.02.2018 09:00

В Луганской области задержана сотрудница военкомата, которая за взятки выдавала военные билеты и решала вопрос о непривлечение к административной ответственности.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

Сотрудница военкомата в Луганской области за взятки выдавала военные билеты

"Должностное лицо одного из военных комиссариатов за определенное вознаграждение организовывала гражданам незаконное оформление военных билетов и решала вопрос о непривлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Женщина была задержана при получении 500 долларов.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

 

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