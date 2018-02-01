Сотрудница военкомата на Луганщине торговала военными билетами

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В Луганской области задержана сотрудница военкомата, которая за взятки выдавала военные билеты и решала вопрос о непривлечение к административной ответственности.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.
"Должностное лицо одного из военных комиссариатов за определенное вознаграждение организовывала гражданам незаконное оформление военных билетов и решала вопрос о непривлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Женщина была задержана при получении 500 долларов.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.
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