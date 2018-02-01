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Преступник, совершивший теракт на Херсонщине, приговорен к 15 годам лишения свободы

01.02.2018 09:09

Трагедия произошла 14 апреля 2016 года

Мужчину, обвиняемого в совершении теракта в с. Новоалексеевка Херсонской области в 2016 году, суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

суд

"К 15 годам лишения свободы и конфискации имущества приговорил Генический суд мужчину, который обвинялся в совершении террористического акта в с. Новоалексеевка Генического района. Трагедия произошла 14.04.2016 года. В результате взрыва 1 человек погиб и 6 получили травмы", - говорится в сообщении.

Обвинение требовало пожизненное заключение, суд принял решение назначить 15 лет.

"Законность приговора прокуратурой будет изучена и принято решение о возможном обжаловании", - подытожил Лысенко.

Напомним, что в Новоалексеевке в салоне легковушки сдетонировало взрывное устройство. Автомобиль был припаркован в общественном месте. Происшествие квалифицировали как теракт. В результате происшествия погиб 1 человек и 6 пострадали. // 112.ua

 

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