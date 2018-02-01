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В Израиле хотят обвинить Польшу в отрицании Холокоста

01.02.2018 09:18

Это связано с польским законопроектом об Институте национальной памяти.

Парламент Израиля предложил законопроект, в котором польский закон об Институте национальной памяти, запрещающий говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Фото: AFP

Об этом пишетThe Jerusalem Post.

Его инициаторами выступили представители как оппозиции, так и коалиции. Поправки к законопроекту поддержали 61 из 120 депутатов.
Как известно, в Израиле закон 1986 года о защите от отрицания Холокоста предусматривает до 5 лет лишения свободы для тех, кто отрицает или идентифицирует себя с преступлениями против еврейского народа.

"Поляки и другие, которые могут захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда еврейского народа не продается", – сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмули.

"Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей и достойной презрения. Мы не позволим коллаборационистам спрятаться за спинами нацистов и снять с себя их историческую ответственность", – добавил он.

Напомним, 26 января в Польше Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Также израильские власти раскритиковали новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетаниягу и посол Израиля в Польше Анна Азари, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их показания. // Сегодня

 

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