На взятках задержаны сотрудники миграционной службы в Днепре и Львове

Правоохранители задержали на взятках сотрудников миграционной службы в Днепре и Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.

"Сотрудники Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины задержали чиновников миграционной службы за решение вопросов по выдаче паспортов. Общая сумма взятки - более 70 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновники были задержаны в Днепре и Львове. Так, в Днепре задержали руководителя районного отдела миграционной службы города, а во Львове - и.о. начальника отдела областного управления ГМС. // РБК-Украина