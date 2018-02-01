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На взятках задержаны сотрудники миграционной службы в Днепре и Львове

01.02.2018 09:27

Правоохранители задержали на взятках сотрудников миграционной службы в Днепре и Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.

Фото: полиция facebook.com/UA.National.Police)

"Сотрудники Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины задержали чиновников миграционной службы за решение вопросов по выдаче паспортов. Общая сумма взятки - более 70 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновники были задержаны в Днепре и Львове. Так, в Днепре задержали руководителя районного отдела миграционной службы города, а во Львове - и.о. начальника отдела областного управления ГМС. // РБК-Украина

 

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