У Тернополі на хабарі погоріли активісти й екс-поліцейський

У Тернополі затримали колишнього працівника поліції, який з двома громадськими активістами вимагав у місцевого підприємця 71 тис. грн.

Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.

У прокуратурі зазначили, що екс-поліцейський займається адвокатською діяльністю.

«За гроші вони обіцяли не перешкоджати у будівництві в обласному центрі кіоска. В іншому разі підприємцю погрожували знищенням особистого майна», – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб).