У Тернополі на хабарі погоріли активісти й екс-поліцейський

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У Тернополі затримали колишнього працівника поліції, який з двома громадськими активістами вимагав у місцевого підприємця 71 тис. грн.
Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.
У прокуратурі зазначили, що екс-поліцейський займається адвокатською діяльністю.
«За гроші вони обіцяли не перешкоджати у будівництві в обласному центрі кіоска. В іншому разі підприємцю погрожували знищенням особистого майна», – розповіли у прокуратурі.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб).
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